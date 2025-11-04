Mattarella oggi ad Ancona la diretta | attesa per l’arrivo del Presidente
Ancona, 4 novembre 2025 – Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha scelto Ancona per assistere alla parata della Giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate: con lui, al Molo Rizzo del porto storico della città c’è anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto. L’arrivo del Presidente è previsto intorno alle 11 e, alla fine della cerimonia al porto, ci sarà l’atteso sorvolo delle Frecce tricolori: la pattugli acrobatica traccerà nel cielo la bandiera italiana con le loro scie verdi, bianche e rosse. “La Regione Marche esprime riconoscenza a chi ha servito e serve l’Italia, custodendo il significato più profondo dell’essere cittadini di una Nazione unita”, è il saluto della Regione presieduta da Francesco Acquaroli, che è al molo Rizzo ad attendere il Presidente assieme al sindaco della città, Daniele Silvetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
