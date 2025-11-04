Mattarella | non sottovalutare i conflitti serve una difesa Ue Crosetto | militari per far sì che non accada qui come in Ucraina

Nuovi conflitti e nuove minacce investono i confini dell'Europa: sarebbe sbagliato sottovalutare il quadro determinato dall'aggressione russa e non dotarsi di una difesa dell'Unione che lavori in sintonia con la Nato. Sergio Mattarella celebra il 4 novembre, Giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, con una riflessione preoccupata sul futuro dell'Europa.

