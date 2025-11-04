Mattarella | creare una comune forza di difesa europea

Serve ''un impegnativo sforzo di adattamento dello strumento militare, per la creazione di una comune forza di difesa europea''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Mattarella: “creare una comune forza di difesa europea”

Contenuti che potrebbero interessarti

#NEWS - "Giornata #UnitàNazionale e #ForzeArmate" Presidente della #Repubblica, Sergio #Mattarella: "Riconoscenza per chi fece l'Italia libera...Oggi nuovi conflitti, creare forza di Difesa europea". @Quirinale Mattarella ha deposto una corona d'allor - X Vai su X

"Il conflitto scatenato dalla aggressione all'Ucraina impone un impegnativo sforzo per la creazione di una comune forza di difesa europea". È il messaggio di Mattarella per il 4 novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Festa nazionale del 4 novembre, Sergio Mattarella: "Creare forza di Difesa europea" - Il messaggio di Sergio Mattarella in occasione della festa nazionale del 4 novembre: "Creare una Difesa europea" ... Come scrive notizie.it

Mattarella: serve un “impegnativo sforzo per la creazione di una comune forza di difesa europea” - Il messaggio del Presidente della Repubblica in occasione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate ... Secondo eunews.it

Mattarella: creare una comune forza di difesa per la sicurezza dell’Italia e Ue - (askanews) – “Oggi nuovi conflitti si sono affacciati in Europa e nel Mediterraneo, interpellando la cornice di sicurezza costruita nel dopoguerra e le istituzioni poste a suo presidio. Secondo msn.com