Masterplan l’ecologo urbano Rueda presenta la Reggio del futuro

Un modello di città a misura di persona, dove la mobilità è un diritto, gli spazi tornano a vivere e la periferia ha gli stessi diritti del centro. È la “Reggio del futuro” delineata dall’ecologo urbano Salvador Rueda, protagonista della conferenza di presentazione del Masterplan cittadino. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

