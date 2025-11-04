Massimo Mauro critico sulla Juve | A Cremona non mi ha convinto del tutto per questi due motivi Poi promuove tre bianconeri

Massimo Mauro analizza così la Juventus: l’opinionista critica la gestione del vantaggio e i limiti visti con Tudor, ma elogia tre bianconeri. L’esordio vincente di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus (2-1 a Cremona) non convince del tutto Massimo Mauro. L’opinionista, intervenuto negli studi di Pressing, ha analizzato la prestazione dei bianconeri, sottolineando come, nonostante le due vittorie consecutive (contro Udinese e Cremonese), i problemi cronici della gestione precedente siano ancora ben visibili. Mauro: una fatica pazzesca, i vecchi problemi restano. Secondo l’ex giocatore, è giusto ridimensionare l’entusiasmo per le ultime due uscite, arrivate contro avversari di medio-bassa classifica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

