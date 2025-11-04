Massimo Ferrero inibito fino al 25 novembre | sanzione della Lega Pro per comportamento scorretto
L'ex presidente della Sampdoria sanzionato durante una gara della Ternana. Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria e oggi consulente della Ternana in Serie C, è stato inibito fino al 25 novembre 2025 e multato di 1.000 euro a seguito di un episodio avvenuto durante l'ultima partita di campionato della squadra umbra. Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale della Lega Pro, Ferrero — pur non essendo stato espulso — avrebbe tenuto un comportamento inappropriato prima dell'inizio della gara: si sarebbe trattenuto sul terreno di gioco per circa venti minuti senza il pass di accesso, avrebbe raggiunto l'area degli spogliatoi e, dopo essere stato invitato ad allontanarsi dai collaboratori della Procura Federale, avrebbe ignorato le richieste e pronunciato frasi irriguardose nei loro confronti.
