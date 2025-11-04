Massimo Ferrero inibito e multato dal Giudice Sportivo per insulti e accesso non autorizzato agli spogliatoi

Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria e oggi consulente della Ternana, è stato sanzionato dopo l’ultima gara di Serie C per aver sostato senza autorizzazione in campo e rivolto frasi irriguardose ai collaboratori della Procura Federale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

