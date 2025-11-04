Massacrato di botte dall’ex compagno di una donna con cui stava parlando | morto 66enne

Aveva preso a pugni e colpito anche con calci alla testa un uomo che stava parlando con la sua ex compagna. Dopo alcuni giorni di ospedale la vittima è morta. Per questo la Procura di Imperia ha aperto un’inchiesta per omicidio preterintenzionale nei confronti di Simone Pensibene, 46 anni, accusato di avere picchiato e ucciso per motivi di gelosia Giuliano Roberto Mascheroni, 66 anni (a sinistra nella foto), morto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure una settimana dopo l’ aggressione avvenuta il 26 ottobre. Pensibene, che è detenuto in carcere a Imperia, era stato fermato due giorni dopo alla stazione di Mentone con l’iniziale accusa di lesioni gravissime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Massacrato di botte dall’ex compagno di una donna con cui stava parlando: morto 66enne

