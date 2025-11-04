Mascotte ubriaca prima della partita | caos allo stadio e il video diventa virale

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mascotte ubriaca prima del match: interviene la sicurezza, il video fa il giro del web L’incredibile episodio è avvenuto prima della partita del St Albans City, squadra della settima divisione inglese. L’uomo che indossava il costume della mascotte è stato allontanato dallo stadio dopo essere stato trovato ubriaco, costringendo la sicurezza a intervenire prontamente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

mascotte ubriaca prima partitaMascotte ubriaca prima della partita, costretta a intervenire la sicurezza: il video diventa virale - La mascotte del St Albans City (settima divisione inglese) viene allontanata dallo stadio poiché l'uomo all'interno del costume era ubriaco ... Come scrive fanpage.it

mascotte ubriaca prima partitaFA Cup, mascotte del St Albans ubriaca: allontanata dallo stadio dopo insulti agli avversari - La mascotte del St Albans City FC, piccolo club che milita nella settima divisione nazionale,. Si legge su tuttomercatoweb.com

