Mascotte ubriaca prima della partita | caos allo stadio e il video diventa virale
Mascotte ubriaca prima del match: interviene la sicurezza, il video fa il giro del web L’incredibile episodio è avvenuto prima della partita del St Albans City, squadra della settima divisione inglese. L’uomo che indossava il costume della mascotte è stato allontanato dallo stadio dopo essere stato trovato ubriaco, costringendo la sicurezza a intervenire prontamente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
