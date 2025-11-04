Marzabotto (Bologna), 4 novembre 2025 – Basta nominarlo, il nome di Walter Reder, per dare un calcio al vespaio di dolorosi ricordi che abitano i cuori degli abitanti di Marzabotto. Discendenti, parenti, concittadini delle 770 anime falciate per ordine dell’ex maggiore delle SS e che, all’indomani dell’ intervista di Quotidiano Nazionale al pronipote del “ boia di Marzabotto ”, etichettano le parole di Wolfgang Falch come “frasi che riaprono cicatrici mai rimarginate”. Sotto il sole di novembre, seduti in un bar nel centro del paese, un capannello di cittadini legge l’intervista al discendente di Reder, il quale pur “non alleggerendo le sue responsabilità”, dice Falch, ha sostenuto anche che l’ex maggiore “non fu il solo responsabile” dell’eccidio del 1944 e che “il suo errore è stato permettere ai soldati di usare i metodi della Russia”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marzabotto non dimentica. “Reder ordinò la strage nazista, il pronipote venga qui”