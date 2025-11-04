Martina Tordiglione dall’Irpinia alla vetrina nazionale di RaiPlay

Tempo di lettura: 5 minuti Tra i 140 artisti provenienti da tutta Italia e da altri 24 Paesi, protagonisti della docu-serie prodotta da Rai Contenuti Digitali e Transmediali con la narrazione di Marco Liorni, in arrivo su RaiPlay dal 5 novembre 2025, ci sarà anche la danzatrice e coreografa irpina Martina Tordiglione, originaria di Montemiletto. Playing Memories è una serie televisiva che racconta le avventure creative di giovani artisti italiani e internazionali: è un viaggio nella creazione artistica collettiv a, dove danza, musica, teatro e arti visive si intrecciano per raccontare la memoria come fonte viva di ispirazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

