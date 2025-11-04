Martina Franca | deve operarsi per la cataratta appuntamento in ospedale il 27 marzo 2028 Lo sconcerto della donna
La signora, reduce da una patologia ad un rene tanto da avere sopportato un trapianto, ora ha problemi di vista. Seri: cataratta. Ha necessità dunque di tornare a vedere bene ed ha possibilità di farlo grazie al diffusissimo intervento. Non può che rivolgersi alla struttura pubblica, data anche la condizione economica. Prenotazione dell’intervento, secondo la richiesta del medico di base con il parametro “programmabile”. La prenotazione: 27 marzo 2028 all’ospedale di Martina Franca. Così, mentre ancora deve arrivare Natale del 2025, la signora sa già di avere un appuntamento importante a duessettimane e mezza da Pasqua 2028. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Approfondisci con queste news
Arriva a Martina Franca la prima edizione del Viva Mexico Festival, che porterà in città i colori, la musica e i sapori del Messico. La manifestazione si svolgerà in piazza Crispi - dalle ore 12:00 alle ore 24:00 - da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre. Vai su Facebook
Martina Franca, il Tar conferma: il capocollo è Igp - E’ legittima la denominazione Igp del capocollo di Martina Franca da parte del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
'Capocollo Martina Franca Igp',Tar conferma denominazione(2) - A ricorrere contro il provvedimento con il quale a metà dicembre 2023 il Ministero della Sovranità Alimentare ha rigettato l'opposizione alla richiesta di registrazione della denominazione "Capocollo ... Secondo ansa.it