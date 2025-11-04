Martina Franca | deve operarsi per la cataratta appuntamento in ospedale il 27 marzo 2028 Lo sconcerto della donna

La signora, reduce da una patologia ad un rene tanto da avere sopportato un trapianto, ora ha problemi di vista. Seri: cataratta. Ha necessità dunque di tornare a vedere bene ed ha possibilità di farlo grazie al diffusissimo intervento. Non può che rivolgersi alla struttura pubblica, data anche la condizione economica. Prenotazione dell’intervento, secondo la richiesta del medico di base con il parametro “programmabile”. La prenotazione: 27 marzo 2028 all’ospedale di Martina Franca. Così, mentre ancora deve arrivare Natale del 2025, la signora sa già di avere un appuntamento importante a duessettimane e mezza da Pasqua 2028. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

