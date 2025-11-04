Martina e Gianmarco stanno insieme | la conferma a Uomini e Donne | Video Witty Tv

A Uomini e Donne Martina e Gianmarco confermano l’inizio della loro storia d’amore. Dopo una serie di tira e molla, indiscrezioni e voci di corridoio, l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi conferma la relazione con Gianmarco. Martina e Gianmarco stanno insieme. La loro “verità” non convince gli opinionisti Gianni e Tina anche se Martina precisa “ ho lasciato Ciro e poi ho sentito Gianmarco “. Ecco il video Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Martina e Gianmarco stanno insieme: la conferma a Uomini e Donne | Video Witty Tv

Argomenti simili trattati di recente

Dopo il confronto con Martina e Gianmarco, arriva la proposta che nessuno si aspettava: Ciro Solimeno pronto a diventare tronista? - facebook.com Vai su Facebook

DOMANI, alle 14:45 su Canale 5, per la prima volta il confronto in studio tra Martina, Gianmarco e Ciro! Vi aspettiamo per una imperdibile puntata di #UominieDonne - X Vai su X

Martina De Ioannon ex "Temptation Island" e Gianmarco Steri di "Uomini e Donne" stanno insieme - Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, ex di "Uomini e Donne" e "Temptation Island", confermano il ritorno di fiamma con una prima foto ... Come scrive alfemminile.com

Uomini e Donne: Martina e Gianmarco stanno insieme? Dalle parole di Ciro alla reazione dell'ex tronista - Il pubblico di Uomini e Donne non sta più nella pelle: Martina De Ioannon e Gianmarco Steri stanno davvero insieme? Da cosmopolitan.com

Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sempre più complici/ Pizzicati insieme a Napoli - Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono stati paparazzati insieme a Napoli, l'intesa tra loro aumenta sempre di più. Secondo ilsussidiario.net