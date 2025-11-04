Martina e Gianmarco stanno insieme | la conferma a Uomini e Donne | Video Witty Tv

Superguidatv.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Uomini e Donne   Martina e Gianmarco confermano l’inizio della loro storia d’amore. Dopo una serie di tira e molla, indiscrezioni e voci di corridoio, l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi conferma la relazione con Gianmarco. Martina e Gianmarco stanno insieme. La loro “verità” non convince gli opinionisti Gianni e Tina anche se Martina precisa “ ho lasciato Ciro e poi ho sentito Gianmarco “. Ecco il video Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

martina e gianmarco stanno insieme la conferma a uomini e donne video witty tv

© Superguidatv.it - Martina e Gianmarco stanno insieme: la conferma a Uomini e Donne | Video Witty Tv

Argomenti simili trattati di recente

martina gianmarco stanno insiemeMartina De Ioannon ex "Temptation Island" e Gianmarco Steri di "Uomini e Donne" stanno insieme - Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, ex di "Uomini e Donne" e "Temptation Island", confermano il ritorno di fiamma con una prima foto ... Come scrive alfemminile.com

Uomini e Donne: Martina e Gianmarco stanno insieme? Dalle parole di Ciro alla reazione dell'ex tronista - Il pubblico di Uomini e Donne non sta più nella pelle: Martina De Ioannon e Gianmarco Steri stanno davvero insieme? Da cosmopolitan.com

martina gianmarco stanno insiemeUomini e Donne, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sempre più complici/ Pizzicati insieme a Napoli - Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono stati paparazzati insieme a Napoli, l'intesa tra loro aumenta sempre di più. Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Martina Gianmarco Stanno Insieme