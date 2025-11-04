Martina Colombari rompe il silenzio sul figlio Achille | Non so mai come pormi di fronte alla sua fragilità
Dopo la toccante intervista del figlio Achille Costacurta al podcast One More Time, Martina Colombari ha deciso di rompere il silenzio sui social per commentare il difficile percorso affrontato dal ragazzo e dal resto della famiglia. Il 21enne aveva raccontato apertamente i momenti più bui della sua vita: dall’arresto per spaccio quando era ancora minorenne, ai tentativi di suicidio, fino al percorso di riabilitazione in Svizzera e alla diagnosi di ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività). “Non so mai come pormi di fronte alla sua fragilità”. Visibilmente emozionata, l’ex Miss Italia ha parlato nelle sue Instagram Stories, lasciando trasparire tutta la sua umanità e il suo amore di madre. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
