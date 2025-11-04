Marsiglia-Atalanta può essere decisiva per Ivan Juric, reduce da un brutto ko in campionato preceduto da una lunga lista di pareggi. Diventa importante capire come risponderà Roberto De Zerbi che vuole vincere e non concederà sconti. (ANSA) TvPlay.it Come riportato da SportMediaset, il tecnico dei transalpini ha parlato in conferenza, specificando: “ G iocare contro una squadra italiana è sempre un’emozione forte. L’Atalanta è una squadra diversa dalle altre perché io sono tifoso del Brescia. La Champions League entra nella sua fase più importante. Questa è una partita che dobbiamo assolutamente vincere. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Marsiglia-Atalanta, De Zerbi vuole vincere