Marsiglia-Atalanta | De Zerbi in fiducia Juric alla prova del carattere

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rivincita della semifinale di Europa League 2024, con la squadra francese in ascesa e i nerazzurri a caccia di risposte dopo settimane complicate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

marsiglia atalanta de zerbi in fiducia juric alla prova del carattere

© Gazzetta.it - Marsiglia-Atalanta: De Zerbi in fiducia, Juric alla prova del carattere

Olympique Marsiglia, quattro assenti certi: De Zerbi recupera tre pedine chiave - Tra le assenze più rilevanti c'è quella di Facundo Medina, alle prese con un infortunio alla caviglia che lo terrà lontano dai campi per almeno un altro mese.

Il derby di De Zerbi: un cuore bresciano che sfida l'Atalanta in Champions League - L'allenatore del Marsiglia è nato, cresciuto e ha giocato nelle Rondinelle di cui è tifoso sfegatato.

Marsiglia–Atalanta: probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming - Scopri le probabili formazioni di Marsiglia–Atalanta, orario, diretta TV e streaming della sfida di Champions League 2025 al Vélodrome.

