Marsiglia-Atalanta Champions League 05-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
L’Atalanta vuole reagire subito alla prima sconfitta stagionale, rimediata sabato scorso sul campo dell’Udinese, e proverà a farlo nella trasferta di Champions League al Velodrome contro il Marsiglia. Per la Dea giocare subito in Europa può essere l’occasione per mettersi alle spalle l’ultima delusione e per migliorare la classifica del girone, che vede i bergamaschi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Atalanta, #Juric a rischio esonero: decisive le gare con Marsiglia e Sassuolo - X Vai su X
Atalanta, fiducia a tempo per Juric. In caso di esonero, possibile ritorno su Palladino e Thiago Motta (Pedullà) Il giornalista: "Juric gode della fiducia del club, ma non è più incondizionata. La trasferta Champions a Marsiglia e l’impegno col Sassuolo indirizzera - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta, è già svolta: a Marsiglia per rilanciarsi tra Europa e dubbi su Juric - L’ Atalanta arriva al bivio della stagione dopo una settimana complicata culminata con la pesante sconfitta di sabato scorso a Udine, contro una delle peggiori difese del campionato. Scrive calcioatalanta.it
Pronostico Marsiglia-Atalanta: formazioni, statistiche, guida tv, quote e scommesse Champions League del 5-11-2025 - Analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 4° giornata Champions League. Riporta betitaliaweb.it
Marsiglia-Atalanta (Champions League): orario, dove vederla in TV e pronostico - L'Atalanta sbarca al Velodrome in occasione della quarta giornata della fase campionato di Champions League. Riporta msn.com