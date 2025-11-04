Marsiglia-Atalanta Champions League 05-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Francesi leggermente favoriti al Vélodrome
L’Atalanta vuole reagire subito alla prima sconfitta stagionale, rimediata sabato scorso sul campo dell’Udinese, e proverà a farlo nella trasferta di Champions League al Velodrome contro il Marsiglia. Per la Dea giocare subito in Europa può essere l’occasione per mettersi alle spalle l’ultima delusione e per migliorare la classifica del girone, che vede i bergamaschi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Alla vigilia della sfida di Champions contro l’Olympique Marsiglia, l’allenatore dell’Atalanta Ivan Juric risponde con un sorriso alla domanda dei giornalisti di Sky Sport che gli chiedono di essere meno duro e sorridere di più “Sono una persona leggera, a vol - facebook.com Vai su Facebook
Marsiglia-Atalanta, Juric: "Siamo ottimisti. Io troppo duro? Farò come Allegri…" #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague - X Vai su X
Olympique Marsiglia-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Champions League - Atalanta, le probabili formazioni della partita di Champions League ... sport.sky.it scrive
Champions League, l’Atalanta al Velodrome di Marsiglia per dare una svolta - Per il tecnico dei francesi, il bresciano De Zerbi, sarà un derby personale ... Scrive ilgiorno.it
Atalanta, sfida all'Olympique Marsiglia: Juric e Pasalic caricano la Dea - Atalanta a caccia del terzo risultato utile consecutivo della Champions League 2025/2026 domani nella trasferta in programma questa sera in casa dell'Olympique. Riporta tuttomercatoweb.com