Marrone mania | 5 abbinamenti poco scontati da provare subito

Dopo stagioni dominate dal nero, il marrone torna al centro della scena. È la tinta del momento: avvolgente, sofisticata, ma tutt’altro che monotona. Il suo fascino sta nella versatilità, capace di adattarsi a ogni stile e momento della giornata. Si porta con nuance pastello per un effetto delicato, con toni gioiello per la sera, oppure con contrasti accesi come l’arancio o il turchese per un twist contemporaneo. Il risultato? Look eleganti ma mai prevedibili, perfetti per riscrivere l’idea di “neutro” in chiave moderna. Marrone e verde, la coppia che funziona sempre. Per indossare la nuance più in voga di stagione, senza cadere nella monotonia, servono tocchi di color e capaci di risvegliare lo stile personale. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Marrone mania: 5 abbinamenti poco scontati da provare subito

