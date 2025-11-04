Marrone aumenta i fondi per ' Vita nascente' Disabato M5s | La peggiore destra antiabortista e oscurantista
Nonostante le proteste dei collettivi femministi e delle opposizioni di centrosinistra, insieme alle indicazioni arrivate delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale (Tar) sulla 'Stanza dell'ascolto', la Giunta regionale del presidente Alberto Cirio va avanti nella sua politica su. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
