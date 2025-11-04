Marotta ci ripensa e fa felice Chivu con 40 milioni | arriva a gennaio

Buone notizie per Chivu e la sua Inter. I piani di Marotta sono chiari e in arrivo per il tecnico ci sono ben 40 milioni di euro per il colpo a gennaio. L’ Inter esce con tre punti preziosi dal Bentegodi, al termine di una gara più complicata del previsto contro un Verona coriaceo e mai domo. A risolverla è stato un lampo di classe di Piotr Zielinski, al primo gol stagionale in campionato, che ha sbloccato la partita con un destro perfetto al 16’. Una rete che ha riportato fiducia al centrocampista polacco, reduce da settimane non semplici, in cui le condizioni fisiche avevano suscitato più di un mugugno tra i tifosi. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

