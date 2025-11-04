Marotta ci ripensa e fa felice Chivu con 40 milioni | arriva a gennaio
Buone notizie per Chivu e la sua Inter. I piani di Marotta sono chiari e in arrivo per il tecnico ci sono ben 40 milioni di euro per il colpo a gennaio. L’ Inter esce con tre punti preziosi dal Bentegodi, al termine di una gara più complicata del previsto contro un Verona coriaceo e mai domo. A risolverla è stato un lampo di classe di Piotr Zielinski, al primo gol stagionale in campionato, che ha sbloccato la partita con un destro perfetto al 16’. Una rete che ha riportato fiducia al centrocampista polacco, reduce da settimane non semplici, in cui le condizioni fisiche avevano suscitato più di un mugugno tra i tifosi. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Qualcuno dica a #Conte che il piano di #Marotta per condizionare gli arbitri non sta funzionando. #Inter-#Fiorentina, rigore clamoroso non fischiato su #Esposito. Ditemi come si fa a non dare un rigore del genere dopo averlo pure rivisto al #Var. Ed eravamo 0 - facebook.com Vai su Facebook
L'Aia fa felice Marotta: stop a Mariani, l'assistente e anche il Var - Il 24 novembre del 2024, quando l’arbitro Mariani concesse a San Siro all’Inter un calcio di rigore per un contatto (inesistente) tra Anguissa e Dumfries, il ... Si legge su ilmattino.it