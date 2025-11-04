Marito e moglie hanno un malore dopo un trattamento antitarlo lei muore | È intossicazione Indagato il titolare della ditta

Potrebbe essere morta per intossicazione Antonella Peruzzi, la 66enne deceduta meno di due settimane fa dopo essere stata colta da un malore con il marito. La coppia avrebbe iniziato a stare male dopo che era stata compiuta una disinfestazione antitarlo nella loro villa di Alberoro, a Monte San Savino in provincia di Arezzo. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e nelle ultime ore ha notificato un avviso di garanzia al legale rappresentate della ditta che si è occupata della disinfestazione. Secondo gli inquirenti, infatti, il trattamento avrebbe avuto un ruolo decisivo nel decesso della donna. 🔗 Leggi su Open.online

