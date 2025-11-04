Marito e moglie hanno un malore dopo un trattamento antitarlo lei muore | È intossicazione Indagato il titolare della ditta

Open.online | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Potrebbe essere morta per intossicazione Antonella Peruzzi, la 66enne deceduta meno di due settimane fa dopo essere stata colta da un malore con il marito. La coppia avrebbe iniziato a stare male dopo che era stata compiuta una disinfestazione antitarlo nella loro villa di Alberoro, a Monte San Savino in provincia di Arezzo. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e nelle ultime ore ha notificato un avviso di garanzia al legale rappresentate della ditta che si è occupata della disinfestazione. Secondo gli inquirenti, infatti, il trattamento avrebbe avuto un ruolo decisivo nel decesso della donna. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

marito moglie hanno maloreMarito e moglie hanno un malore dopo un trattamento antitarlo, lei muore: «È intossicazione». Indagato il titolare della ditta - Per la procura è probabile si tratti di intossicazione L'articolo Marito e moglie hanno un malore dopo ... Da msn.com

marito moglie hanno maloreLa moglie muore e il marito ha un malore, ipotesi pesticida killer - MONTE SAN SAVINO: La coppia ha avvertito un malore nella notte, poi il tragico epilogo. Secondo toscanamedianews.it

marito moglie hanno maloreCoppia si sente male dopo una disinfestazione: muore la moglie, il marito è grave - I familiari dei coniugi chiedono di chiarire le circostanze: la casa è stata posta sotto sequestro ... cosenzachannel.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Marito Moglie Hanno Malore