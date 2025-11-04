Marinelli carica la Civitanovese | Presto arriveranno anche le vittorie
L’unica squadra a non aver mai vinto nel girone. È il triste primato legato alla Civitanovese che, a margine della nona giornata di campionato, è ultima in graduatoria in coabitazione con il Chiesanuova (5 punti). Allo stadio "Diana" di Osimo, la formazione rossoblù non è riuscita ad andare oltre lo 0-0, ottenendo il quinto pareggio in campionato e la classifica resta di grande preoccupazione. Sono infatti 7 i punti di distanza dalla salvezza diretta, con la Jesina che ha fatto un balzo avanti superando in casa il Montefano e portandosi a +3 dalla stessa Civitanovese. Sul pareggio contro l’Osimana, questo il commento del tecnico rossoblù Daniele Marinelli: "ho fatto i complimenti ai ragazzi perché abbiamo fatto un’ottima partita, non rischiando praticamente nulla, se non una palla pericolosa di Alessandroni dopo pochi minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
