Mariapina Fontana nuova presidente della sezione Turismo di Confindustria Caserta

Mariapina Fontana, ceo di Tenuta Fontana è stata eletta ieri pomeriggio alla guida della Sezione Turismo di Confindustria Caserta, dall'assemblea degli associati. "Mariapina Fontana metterà la propria esperienza al servizio di una visione condivisa – scrive Confindustria Caserta -: promuovere un modello di turismo sostenibile, capace di valorizzare il territorio, la cultura e le imprese locali". "E' un evento inaspettato e non programmato per me – ha commentato il ceo di Tenuta Fontana – ma sono felice di mettermi al servizio dell'associazione e di tutti i colleghi imprenditori del territorio".