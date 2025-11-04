Mariani Pd dopo gli spari in corso Manthoné | Ignorato il mio emendamento sulla sicurezza urbana
Arriva fino in Regione il dibattito sul tema sicurezza dopo i fatti di corso Manthoné dove sabato 1 novembre, intorno alle 22, sono stati esplosi dei colpi di pistola (sembra una scacciacani) da due persone a bordo di uno scooterone come raccontato da alcuni testimoni. Mentre le indagini vanno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
