Maria Elena Boschi nuovo amore con Vaccarella dopo Berruti | lei rompe il silenzio

Maria Elena Boschi è una delle deputate italiane più in vista e conosciute dagli elettori. Nei diversi anni la politica ha dimostrato la sua stoffa ed è diventata uno dei punti di riferimento della sinistra italiana. Oltre alle sue battaglie per il bene collettivo, l’amministratrice ha catturato l’interesse degli italiani anche per la sua bellezza e la sua vita privata. Per anni, infatti, Maria Elena Boschi è stata legata a un attore molto noto, Giulio Berruti, e la loro relazione ha appassionato tutti. Si sentiva già il profumo dei fiori d’arancio e c’erano tutte le premesse per la creazione di una famiglia ma, improvvisamente, i due hanno deciso di chiudere il loro rapporto amoroso, come annunciato da delle indiscrezioni. 🔗 Leggi su Dilei.it

