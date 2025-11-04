Maria De Filippi non gli ha dato 1 euro | la ‘denuncia’ dell’influencer

Temporeale.info | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maria De Filippi e la polemica scatenata dalle dichiarazioni di un influencer sui social, ecco cosa è accaduto Quando parliamo di lei, ci viene in mente, inevitabilmente, uno dei volti di riferimento del mondo dello spettacolo e della tv italiani. Maria De Filippi è una autentica istituzione, grazie ai programmi televisivi che l’hanno resa celebre. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

maria de filippi non gli ha dato 1 euro la 8216denuncia8217 dell8217influencer

© Temporeale.info - Maria De Filippi non gli ha dato 1 euro: la ‘denuncia’ dell’influencer

Contenuti che potrebbero interessarti

maria de filippi haMaria De Filippi si scusa con Gard ad Amici 25: “Ti ho chiamato cicciottello, mi sento una cacca” - Nella puntata del 2 novembre di Amici 25, Maria De Filippi si è scusata con il cantante Gard per averlo definito "cicciottello" ... Come scrive fanpage.it

maria de filippi haAmici, pagelle: le scuse di Maria De Filippi (8), Vanessa Incontrada giudice con il sorriso (7), Opi non accetta critiche (5) - Nuova puntata di Amici di Maria De Filippi domenica 2 novembre 2025 nel pomeriggio di Canale 5. Lo riporta libero.it

Amici 25 : Maria De Filippi, Gard e il passo indietro dopo averlo definito «cicciottello» - Durante l'ultimo pomeridiano di Amici la conduttrice ha scelto di scusarsi per l'eccessiva leggerezza con cui ha definito il fisico di un allievo ... Da vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Maria De Filippi Ha