Maria De Filippi non gli ha dato 1 euro | la ‘denuncia’ dell’influencer

Maria De Filippi e la polemica scatenata dalle dichiarazioni di un influencer sui social, ecco cosa è accaduto Quando parliamo di lei, ci viene in mente, inevitabilmente, uno dei volti di riferimento del mondo dello spettacolo e della tv italiani. Maria De Filippi è una autentica istituzione, grazie ai programmi televisivi che l'hanno resa celebre.

