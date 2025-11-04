Maria De Filippi a Belve non rinuncia al colore | tailleur giallo in studio con Francesca Fagnani
Maria De Filippi ha scelto un colore sgargiante per la seconda puntata di Belve, dove è chiamata a rivolgere domande alla padrona di casa Francesca Fagnani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
“Ti ho chiamato cicciottello, mi sento una cacca” Maria De Filippi costretta a scusarsi con un allievo di AMICI. Cosa è successo ieri in diretta durante la puntata del talent - facebook.com Vai su Facebook
Belve, gli ospiti del 4 novembre. Torna Maria De Filippi - Nuovo appuntamento con “Belve”, il programma cult ideato e condotto da Francesca Fagnani, giunto alla sesta stagione ... Come scrive 361magazine.com
Francesca Fagnani svela quale programma di Maria De Filippi le piacerebbe condurre: “É il mio guilty pleasure!” - Francesca Fagnani quest'anno è tornata al timone di Belve e già la scorsa settimana (la prima messa in onda di questa nuova stagione) non ... Si legge su isaechia.it
Belve, ospiti della seconda puntata Iva Zanicchi, Irene Pivetti, Adriano Pappalardo e una sorpresa firmata Maria De Filippi - Nuovo appuntamento con Belve, il programma cult ideato e condotto da Francesca Fagnani, giunto ormai alla sesta stagione. Si legge su corrieredellumbria.it