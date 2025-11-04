Maresca il legale dei Kercher | Non c’è spazio per nuove ipotesi

Firenze, 4 novembre 2025 – Avvocato Francesco Maresca, lei ha seguito la vicenda dell’omicidio di Meredith per tutti i cinque gradi di giudizio come difensore di parte civile della famiglia Kercher. Che effetto le hanno fatto le dichiarazioni dell’allora pm Giuliano Mignini? «Sono rimasto sorpreso ma ritengo che ormai la vicenda processuale sia chiusa con l’ultima sentenza della Cassazione che lascia molti interrogativi e dubbi sull’interpretazione dei fatti ma non spazio per nuove ipotesi che coinvolgano soggetti diversi da quelli che hanno già subito un processo». La giovane inglese Meredith Kercher veniva uccisa nella camera da letto, all’interno di una casa di studentesse fuori sede, in via della Pergola, la notte di Halloween Si riferisce alla sentenza di Cassazione del 2015 che assolve Amanda Knox e Raffaele Sollecito ma ritiene provata la presenza sul luogo del delitto quantomeno della Knox? «Sì, a quello certamente e alla condanna in via definitiva per calunnia: un reato che ha lo scopo di occultare o giustificare la responsabilità di altri soggetti o altri fatti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

