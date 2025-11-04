Marconi-Hack sopralluogo con gli studenti nella sede provvisoria | Lunedì ultime autorizzazioni per il trasferimento

Lunedì sarà protocollata la Scia, poi - dopo un minimo preavviso - ci sarà il via libera per 34 classi del liceo scientifico dell'istituto Marconi Hack di Bari nella provvisoria sede distaccata in via Re David, che un tempo ospitava gli uffici del Provveditorato. I lavori nella struttura. 🔗 Leggi su Baritoday.it

