Marco Veronese ucciso sotto casa dei genitori | l’assassino ha confessato Perché l’ha fatto

Thesocialpost.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è stata una svolta cruciale nelle indagini sull’ omicidio di Marco Veronese, l’imprenditore di 39 anni ucciso a coltellate a Collegno, nel Torinese, nella notte tra il 22 e il 23 ottobre. La Procura della Repubblica di Torino ha confermato che le investigazioni hanno portato al fermo e alla successiva confessione dell’autore del delitto. L’omicida è stato identificato in una persona legata sentimentalmente alla ex compagna della vittima, confermando che il movente è maturato nella sfera privata della vita di Marco Veronese. Le indagini, condotte dai carabinieri, sono state estremamente complesse e si sono basate su una meticolosa ricostruzione degli spostamenti del responsabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

marco veronese ucciso sotto casa dei genitori l8217assassino ha confessato perch233 l8217ha fatto

© Thesocialpost.it - Marco Veronese ucciso sotto casa dei genitori: l’assassino ha confessato. Perché l’ha fatto

Leggi anche questi approfondimenti

marco veronese ucciso sottoMarco Veronese ucciso a coltellate in strada a Collegno, fermato un uomo: avrebbe confessato - L'imprenditore, 39 anni, è stato assassinato sotto casa dei genitori nella notte del 23 ottobre scorso C'è un fermo per l'omicidio di Marco Veronese, l'imprenditore 39enne ucciso a coltellate in strad ... Segnala msn.com

marco veronese ucciso sottoMarco Veronese ucciso sotto casa dei genitori: l’assassino ha confessato. Perché l’ha fatto - C'è stata una svolta cruciale nelle indagini sull'omicidio di Marco Veronese, l'imprenditore di 39 anni ucciso a coltellate a Collegno, nel Torinese, ... Da thesocialpost.it

marco veronese ucciso sottoMarco Veronese ucciso a coltellate a Torino, fermato un uomo: ha confessato. «Legato all'ex fidanzata della vittima» - Ha confessato l'uomo di 40 anni fermao per l'omicidio di Marco Veronese, ucciso nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, in provincia di Torino. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Marco Veronese Ucciso Sotto