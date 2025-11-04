Marco Veronese ucciso sotto casa dei genitori | l’assassino ha confessato Perché l’ha fatto

C’è stata una svolta cruciale nelle indagini sull’ omicidio di Marco Veronese, l’imprenditore di 39 anni ucciso a coltellate a Collegno, nel Torinese, nella notte tra il 22 e il 23 ottobre. La Procura della Repubblica di Torino ha confermato che le investigazioni hanno portato al fermo e alla successiva confessione dell’autore del delitto. L’omicida è stato identificato in una persona legata sentimentalmente alla ex compagna della vittima, confermando che il movente è maturato nella sfera privata della vita di Marco Veronese. Le indagini, condotte dai carabinieri, sono state estremamente complesse e si sono basate su una meticolosa ricostruzione degli spostamenti del responsabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

