Marco Veronese ucciso sotto casa dei genitori | l’assassino ha confessato Perché l’ha fatto
C’è stata una svolta cruciale nelle indagini sull’ omicidio di Marco Veronese, l’imprenditore di 39 anni ucciso a coltellate a Collegno, nel Torinese, nella notte tra il 22 e il 23 ottobre. La Procura della Repubblica di Torino ha confermato che le investigazioni hanno portato al fermo e alla successiva confessione dell’autore del delitto. L’omicida è stato identificato in una persona legata sentimentalmente alla ex compagna della vittima, confermando che il movente è maturato nella sfera privata della vita di Marco Veronese. Le indagini, condotte dai carabinieri, sono state estremamente complesse e si sono basate su una meticolosa ricostruzione degli spostamenti del responsabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche questi approfondimenti
È stato fermata una persona per l’omicidio di Marco Veronese, l’imprenditore di 39 anni ucciso a coltellate a Collegno la notte del 23 ottobre scorso. […] L’uomo fermato ha confessato. È l’incappucciato di cui ha parlato la testimone, che aveva assistito al delitt - facebook.com Vai su Facebook
Collegno, l’imprenditore ucciso sotto casa dei genitori: la madre di Marco Veronese piange il figlio mentre i carabinieri cercano il killer incappucciato - X Vai su X
Marco Veronese ucciso a coltellate in strada a Collegno, fermato un uomo: avrebbe confessato - L'imprenditore, 39 anni, è stato assassinato sotto casa dei genitori nella notte del 23 ottobre scorso C'è un fermo per l'omicidio di Marco Veronese, l'imprenditore 39enne ucciso a coltellate in strad ... Segnala msn.com
Marco Veronese ucciso sotto casa dei genitori: l’assassino ha confessato. Perché l’ha fatto - C'è stata una svolta cruciale nelle indagini sull'omicidio di Marco Veronese, l'imprenditore di 39 anni ucciso a coltellate a Collegno, nel Torinese, ... Da thesocialpost.it
Marco Veronese ucciso a coltellate a Torino, fermato un uomo: ha confessato. «Legato all'ex fidanzata della vittima» - Ha confessato l'uomo di 40 anni fermao per l'omicidio di Marco Veronese, ucciso nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, in provincia di Torino. Secondo msn.com