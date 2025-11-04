Marco Veronese ucciso mistero risolto | l' assassino ha confessato È un uomo legato all' ex compagna della vittima

Risolto il giallo dell'omicidio di Marco Veronese, l'imprenditore 39enne ucciso nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, nel Torinese. Il presunto assassino, un quarantenne. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Marco Veronese ucciso, mistero risolto: l'assassino ha confessato. È un uomo legato all'ex compagna della vittima

Altre letture consigliate

OMICIDIO DI COLLEGNO - I funerali di Marco Veronese, la madre: «La nostra vita è distrutta per sempre» - facebook.com Vai su Facebook

Collegno, l’imprenditore ucciso sotto casa dei genitori: la madre di Marco Veronese piange il figlio mentre i carabinieri cercano il killer incappucciato - X Vai su X

Marco Veronese ucciso a coltellate a Torino, fermato un uomo: ha confessato. «Legato all'ex fidanzata della vittima» - Ha confessato l'uomo di 40 anni fermao per l'omicidio di Marco Veronese, ucciso nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, nel Torinese. Lo riporta ilmessaggero.it

Omicidio di Marco Veronese a Collegno, svolta nelle indagini: fermato un uomo a Torino - L’uomo è sospettato di aver ucciso l’imprenditore di 39 anni, colpito con oltre dieci coltellate a Collegno nella notte del 23 ottobr ... giornalelavoce.it scrive

Chi era Marco Veronese, l’imprenditore 39enne con 3 figli ucciso a Collegno - Si indaga per omicidio volontario in seguito alla morte di Marco Veronese, imprenditore 39enne di Collegno. Come scrive fanpage.it