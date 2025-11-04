Marco Veronese ucciso mistero risolto | l' assassino ha confessato È un uomo legato all' ex compagna della vittima

Risolto il giallo dell'omicidio di Marco Veronese, l'imprenditore 39enne ucciso nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, nel Torinese. Il presunto assassino, un quarantenne. 🔗 Leggi su Leggo.it

