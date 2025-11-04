Marco Veronese ucciso l' assassino è il nuovo compagno della ex Il movente | Litigavano per l' affidamento dei figli

Risolto il giallo dell'omicidio di Marco Veronese, l'imprenditore 39enne ucciso nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, nel Torinese. Il presunto assassino, un quarantenne. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Marco Veronese ucciso, l'assassino è il nuovo compagno della ex. Il movente: «Litigavano per l'affidamento dei figli»

