Marco Veronese ucciso l' assassino è il nuovo compagno della ex Il movente | Litigavano per l' affidamento dei figli

Risolto il giallo dell'omicidio di Marco Veronese, l'imprenditore 39enne ucciso nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, nel Torinese. Il presunto assassino, un quarantenne. 🔗 Leggi su Leggo.it

