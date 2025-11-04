Marco Veronese ucciso a coltellate sotto casa a Collegno confessa il fidanzato dell'ex moglie della vittima

Ha confessato il fidanzato dell'ex compagna di Marco Veronese, il 39enne ucciso a coltellate a Collegno (Torino). Secondo quanto riferiscono fonti informate a Fanpage.it, l'uomo avrebbe raccontato di aver aspettato Veronese sotto casa per discutere l'affidamento dei figli che la vittima aveva avuto con la ex. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

È stato fermata una persona per l’omicidio di Marco Veronese, l’imprenditore di 39 anni ucciso a coltellate a Collegno la notte del 23 ottobre scorso. […] L’uomo fermato ha confessato. È l’incappucciato di cui ha parlato la testimone, che aveva assistito al delitt - facebook.com Vai su Facebook

Collegno, l’imprenditore ucciso sotto casa dei genitori: la madre di Marco Veronese piange il figlio mentre i carabinieri cercano il killer incappucciato - X Vai su X

Marco Veronese ucciso a coltellate a Torino, fermato un uomo: ha confessato. «Legato all'ex fidanzata della vittima» - Ha confessato l'uomo di 40 anni fermao per l'omicidio di Marco Veronese, ucciso nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, in provincia di Torino. Riporta msn.com

Marco Veronese ucciso a coltellate a Collegno, l'uomo fermato ha confessato - C'è un fermo nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Marco Veronese, l'imprenditore di 39 anni ucciso nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, nel Torinese. Si legge su tg24.sky.it

Ha confessato il killer dell’imprenditore ucciso a coltellate nel Torinese - Ha confessato il killer di Marco Veronese, imprenditore ucciso a coltellate nel Torinese nella notte tra il 22 e il 23 ottobre. Come scrive msn.com