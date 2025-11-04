Marco Veronese ucciso a coltellate il killer confessa | è il fidanzato dell' ex compagna

Ci sono nuovi sviluppi sull'omicidio di Marco Veronese, l'uomo assassinato a Collegno, nel Torinese, nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre. Un uomo è stato fermato dalle autorità inquirenti e ha confessato di aver ucciso l'imprenditore di 39 anni. Si tratta di una persona legata. 🔗 Leggi su Today.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

OMICIDIO DI COLLEGNO - I funerali di Marco Veronese, la madre: «La nostra vita è distrutta per sempre» - facebook.com Vai su Facebook

Collegno, l’imprenditore ucciso sotto casa dei genitori: la madre di Marco Veronese piange il figlio mentre i carabinieri cercano il killer incappucciato - X Vai su X

Marco Veronese ucciso a coltellate a Collegno, l'uomo fermato ha confessato - C'è un fermo nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Marco Veronese, l'imprenditore di 39 anni ucciso nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, nel Torinese. tg24.sky.it scrive

Marco Veronese ucciso a coltellate a Torino, fermato un uomo: ha confessato. «Legato all'ex fidanzata della vittima» - Ha confessato l'uomo di 40 anni fermao per l'omicidio di Marco Veronese, ucciso nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, nel Torinese. msn.com scrive

Omicidio di Marco Veronese a Collegno: il killer ha confessato. Era legato all’ex compagna della vittima - Gli investigatori hanno ricostruito gli spostamenti del 40enne dalle telecamere e dalle cellule telefoniche ... Riporta quotidiano.net