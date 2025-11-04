Marco Veronese ucciso a coltellate a Collegno l' uomo fermato ha confessato

Ha confessato il quarantenne fermato ieri per l'omicidio di Marco Veronese, ucciso nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, nel Torinese. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il presunto assassino è arrivato sul luogo del delitto utilizzando un veicolo il cui itinerario è stato seguito attraverso le immagini delle centinaia di sistemi di videosorveglianza, pubblici e privati. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Marco Veronese ucciso a coltellate a Collegno, l'uomo fermato ha confessato

