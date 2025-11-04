Marco Veronese perché è stato ucciso | l' uomo incappucciato l' arma non trovata e la svolta Non si erano mai visti
Ha un volto l'assassino di Marco Veronese, l'imprenditore di 39 anni ucciso con numerose coltellate nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, nel Torinese. Il killer incappucciato. 🔗 Leggi su Leggo.it
