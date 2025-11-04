Marco Veronese perché è stato ucciso | l' insospettabile incappucciato l' arma non trovata la svolta Non si erano mai visti
Ha un volto l'assassino di Marco Veronese, l'imprenditore di 39 anni ucciso con numerose coltellate nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, nel Torinese. Il killer incappucciato. 🔗 Leggi su Leggo.it
