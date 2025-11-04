Marcatori Inter la squadra di Chivu è una macchina da gol 11 giocatori diversi a segno in questo avvio di stagione

Inter News 24 Marcatori Inter: la squadra di Chivu è pensata per fare gol. Il rendimento offensivo dei nerazzurri è stupefacente. L’ Inter di Cristian Chivu continua a impressionare per la sua capacità di essere letale sotto porta. Come racconta il Corriere dello Sport, con la rete di Piotr Zielinski contro l’ Hellas Verona, nella sfida vinta 2-1 in extremis, i nerazzurri hanno raggiunto un traguardo significativo: ben undici giocatori diversi sono andati a segno nelle prime 13 partite stagionali. Un dato che evidenzia la varietà e la pericolosità dell’attacco dell’ Inter, capace di coinvolgere diverse pedine offensivamente, aumentando così le opzioni per il tecnico e creando una squadra che può fare gol da ogni zona del campo. 🔗 Leggi su Internews24.com

