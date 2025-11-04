Maratona di New York | Un’emozione unica

Ilrestodelcarlino.it | 4 nov 2025

E’ lunedì mattina e a New York sono le otto. Un gruppo di nove podisti cesenati va radunandosi in vista della colazione. Il magnete attorno al quale gravitano è Daniele Ruffilli, punto di riferimento della galassia Endas Cesena e indiscusso esperto della maratona della Grande Mela: contando anche questa, ha seguito da vicino 25 edizioni, gareggiando otto volte. Come si dice, sa quello di cui parla. L’euforia nella hall dell’hotel si taglia a fette, tutti i cesenati in questione domenica hanno gareggiato partendo dal ponte dedicato a Giovanni da Verazzano e arrivando a Central Park. Tutti quanti ora parlano con una medaglia al collo, il premio per un evento che, quando portato a termine, segna una pagina indelebile nella storia sportiva personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

