E’ lunedì mattina e a New York sono le otto. Un gruppo di nove podisti cesenati va radunandosi in vista della colazione. Il magnete attorno al quale gravitano è Daniele Ruffilli, punto di riferimento della galassia Endas Cesena e indiscusso esperto della maratona della Grande Mela: contando anche questa, ha seguito da vicino 25 edizioni, gareggiando otto volte. Come si dice, sa quello di cui parla. L’euforia nella hall dell’hotel si taglia a fette, tutti i cesenati in questione domenica hanno gareggiato partendo dal ponte dedicato a Giovanni da Verazzano e arrivando a Central Park. Tutti quanti ora parlano con una medaglia al collo, il premio per un evento che, quando portato a termine, segna una pagina indelebile nella storia sportiva personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maratona di New York: "Un’emozione unica"