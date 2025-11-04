Maradona la sua caduta cominciò a Italia 90 Poi a Usa ’94 fu tradito da un culturista che sbagliò integratore alimentare

Diego Armando Maradona ha cominciato a morire negli Stati Uniti. 1994. Il controllo anti-doping, quel test positivo all’efedrina. L’inizio della fine, a cui Alfredo Relano – uno dei decani del giornalismo sportivo spagnolo – dedica un lungo racconto su El Mundo. Relano ripercorre tutta la storia di Diego, centimetro per centimetro, cadenzando le tappe d’avvicinamento a quella crepa che tutto avrebbe poi frantumato. Una specie di bignami. “La carriera di Maradona prese una brutta piega dopo i Mondiali del 1990 in Italia. Fu soffocato dalla fervente passione dei tifosi napoletani. La camorra lo trattò come un amico da trofeo, spingendolo sulla strada sbagliata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Maradona, la sua caduta cominciò a Italia 90. Poi, a Usa ’94, fu tradito da un culturista che sbagliò integratore alimentare

