Maradona la sua caduta cominciò a Italia 90 Poi a Usa ’94 fu tradito da un culturista che sbagliò integratore alimentare

Diego Armando Maradona ha cominciato a morire negli Stati Uniti. 1994. Il controllo anti-doping, quel test positivo all’efedrina. L’inizio della fine, a cui Alfredo Relano – uno dei decani del giornalismo sportivo spagnolo – dedica un lungo racconto su El Mundo. Relano ripercorre tutta la storia di Diego, centimetro per centimetro, cadenzando le tappe d’avvicinamento a quella crepa che tutto avrebbe poi frantumato. Una specie di bignami. “La carriera di Maradona prese una brutta piega dopo i Mondiali del 1990 in Italia. Fu soffocato dalla fervente passione dei tifosi napoletani. La camorra lo trattò come un amico da trofeo, spingendolo sulla strada sbagliata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Maradona, la sua caduta cominciò a Italia 90. Poi, a Usa ’94, fu tradito da un culturista che sbagliò integratore alimentare

Leggi anche questi approfondimenti

Diego Armando Maradona, in un’intervista a Gianni Minà: "Sono stato Maradona sempre, soprattutto nelle sconfitte." ? Una frase che racchiude tutta la sua essenza: l’uomo oltre il campione, la forza nella caduta, la dignità nella tempesta. Perché Diego no - facebook.com Vai su Facebook

Maradona, la sua caduta cominciò a Italia 90. Poi, a Usa ’94, fu tradito da un culturista che sbagliò integratore alimentare - Fu un errore di Daniel Cerrini che Signorini non voleva fosse lì”. Lo riporta ilnapolista.it

Maradona, nuove rivelazioni al processo: "La sua agonia è durata molto più di 12 ore" - Nuovi i retroscena emersi sulla morte di Diego Armando Maradona riportati dal dottor Carlos Cassinelli, uno dei medici che ha eseguito l'autopsia, durante il processo sulla morte dell'ex Pibe de Oro. gazzetta.it scrive

Maradona, annullato il processo per la giudice coinvolta in un documentario segreto sulla sua morte - I giudici del Tribunale di San Isidro (Buenos Aires) hanno deciso l'annullamento del processo per la morte di Diego Armando Maradona a seguito dello scandalo sulla realizzazione di un documentario non ... Riporta rainews.it