Mara Piccin si è dimessa | rispettato l' accordo politico
Alla fine Mara Piccin si è dimessa. Il vice sindaco era l'ultimo componente della giunta che non aveva ancora rinunciato alla carica di consigliere comunale. Un percorso lungo, con Piccin che non aveva gradito il diktat del sindaco Alessandro Basso per far dimettere tutti gli assessori. Una. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Mara Piccin: «Mi sono dimessa, onorati gli accordi». La vicesindaco formalizza la rinuncia alla carica di consigliere comunale - Il vicesindaco Mara Piccin, ultimo componente della giunta guidata da Alessandro Basso a non aver ancora lasciato la carica da ... Si legge su ilgazzettino.it
Mara Piccin, la vicesindaco non si dimette dall'incarico di consigliere comunale. FdI: «I patti si devono rispettare» - Un clima teso perché i partiti si attendevano le dimissioni da consigliere comunale del vicesindaco leghista Mara Piccin. Segnala ilgazzettino.it