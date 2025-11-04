Mappa della memoria ok all’unanimità alla Camera per la legge che promuoverà conoscenza dei campi di concentramento
Dopo l’approvazione al Senato è arrivato il via libera a Montecitorio. Con 225 voti a favore la Camera ha approvato all’ unanimità in via definitiva la legge per la redazione della Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei viaggi nella storia e nella memoria presso i campi medesimi. Il provvedimento, che nasce su iniziativa come primi firmatari del senatore del Pd Francesco Verducci e della senatrice Liliana Segre, prevede la redazione della Mappa attraverso la realizzazione di ricerche storiche, documentali e archivistiche, nonché di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, per promuovere la conoscenza e lo studio dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli operanti durante il periodo fascista compreso tra il 1922 e il 1945, per preservarne la memoria nelle future generazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
