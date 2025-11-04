Manzi Pd | Servono investimenti stabili e più risorse per contrastare la dispersione scolastica

La responsabile nazionale scuola del Partito Democratico, Irene Manzi, critica le dichiarazioni del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sul tema della dispersione scolastica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Non servono foglie secche per sentire l’autunno… bastano i fiori giusti Rose arancio, ortensie borgogna, dalie e garofani fucsia: i bouquet autunnali scaldano la casa con i colori della stagione. Un’esplosione di energia, eleganza e profumo. - facebook.com Vai su Facebook

"I viaggi ad Auschwitz servono a vedere ciò che è stato": sono le parole di Edith Bruck, testimone della Shoah, da oggi in libreria con "L'amica tedesca". Una storia in cui il suo dolore di sopravvissuta incontra il dolore di chi della guerra non sapeva nulla. L'inter - X Vai su X

Scuola, Manzi: servono investimenti, non tagli, accorpamenti e misure spot a costo zero - È ora di smetterla con i tagli mascherati da riforme e con un approccio che guarda alla scuola ... Scrive partitodemocratico.it

Scuola, Manzi: Meloni fa propaganda, Italia maglia nera in UE - A dispetto della retorica governativa, i fatti parlano chiaro: l’istruzione per Meloni e Valditara non è una priorità, ma ... Segnala partitodemocratico.it

Scuola: Manzi (Pd), 'caro libri è emergenza ma in manovra non c’è traccia' - "Mentre il ministro Valditara è concentrato su riforme ideologiche e oscurantiste, in Italia esiste una grande emergenza scolastica. Da lagazzettadelmezzogiorno.it