Manuela Murgia a dicembre l’incidente probatorio | Vogliamo scoprire a chi appartengono i Dna sul suo corpo
A Fanpage.it parla l'avvocata Giulia Lai, la legale che segue la famiglia di Manuela Murgia, la 16enne trovata morta nel febbraio 1995 a Cagliari. "Siamo in attesa. Il prossimo 11 dicembre è fissata l'udienza durante la quale i Ris esporranno i risultati degli accertamenti. Anche se potrebbe esserci un rinvio, visto che si tratta di accertamenti molto lunghi", ha spiegato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Alessandro Sortino e Veronica Di Benedetto Montaccini hanno intervistato la donna che, per ultima, potrebbe aver visto Manuela Murgia in vita #LeIene - facebook.com Vai su Facebook
#chilhavisto | Manuela Murgia, a “Chi l’ha visto?” ha parlato l’ex fidanzato: si professa ancora innocente La Notizia https://cagliaripad.it/659508/manuela-murgia-a-chi-lha-visto-parla-lex-fidanzato… Tutte le notizie su http://Cagliaripad.it #manuelamurgia - X Vai su X
Manuela Murgia, a dicembre l’incidente probatorio: “Vogliamo scoprire a chi appartengono i Dna sul suo corpo” - it parla l'avvocata Giulia Lai, la legale che segue la famiglia di Manuela Murgia, la 16enne trovata morta nel febbraio 1995 a Cagliari ... Riporta fanpage.it
Giallo di Tuvixeddu, una super-perizia per stabilire come è morta Manuela Murgia - La chiederà lo stesso procuratore aggiunto Guido Pani una volta completati gli accertamenti del Ris sul Dna recuperato dai vestiti della ragazza ... unionesarda.it scrive
Il mistero di Manuela Murgia: le nuove scoperte de "Le Iene". Spunta una nuova pista e il mistero dei soldi nascosti - Alcuni testimoni hanno segnalato movimenti sospetti nei pressi del canyon nei giorni precedenti la morte. Segnala notizie.tiscali.it