Mantovano attacca | Oggi magistratura blocca sicurezza espulsioni Ilva e lo sviluppo urbanistico di Milano

È ancora una volta il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, a inasprire il dibattito in vista del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. Ospite di 10 minuti su Rete4, il breccio destro di Giorgia Meloni si scaglia contro la magistratura: “Oggi c’è il blocco delle espulsioni grazie a decisioni giudiziarie, c’è il blocco della sicurezza, della politica industriale che voglia raggiungere certi obiettivi, si pensi all’ Ilva grazie a decisioni giudiziarie. C’è un’ invasione di campo che deve essere ricondotta”, attacca Mantovano. Non solo. Nel suo elenco il sottosegretario alla presidenza inserisce anche le inchieste sull’urbanistica nel capoluogo lombardo: “Da due anni lo sviluppo urbanistico di Milano è fermo “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mantovano attacca: “Oggi magistratura blocca sicurezza, espulsioni, Ilva e lo sviluppo urbanistico di Milano”

