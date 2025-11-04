Mantovano attacca | Oggi la magistratura blocca sicurezza espulsioni Ilva e lo sviluppo urbanistico di Milano

È ancora una volta il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, a inasprire il dibattito in vista del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. Ospite di 10 minuti su Rete4, il breccio destro di Giorgia Meloni si scaglia contro la magistratura: “Oggi c’è il blocco delle espulsioni grazie a decisioni giudiziarie, c’è il blocco della sicurezza, della politica industriale che voglia raggiungere certi obiettivi, si pensi all’ Ilva grazie a decisioni giudiziarie. C’è un’ invasione di campo che deve essere ricondotta”, attacca Mantovano. Non solo. Nel suo elenco il sottosegretario alla presidenza inserisce anche le inchieste sull’urbanistica nel capoluogo lombardo: “Da due anni lo sviluppo urbanistico di Milano è fermo “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mantovano attacca: “Oggi la magistratura blocca sicurezza, espulsioni, Ilva e lo sviluppo urbanistico di Milano”

Scopri altri approfondimenti

Giustizia, la strategia del governo: duelli in tv e ad Atreju per vincere. E Mantovano attacca - la Repubblica - X Vai su X

?Igor Cipollina Non è un Paese per chi si mette sui pedali: ecco i numeri da brividi dell’Atlante italiano compilato dai ricercatori del Politecnico di Milano. Così anche nel Mantovano dove dal 2014 al 2023 gli incidenti in bicicletta sono stati 1.609: il 16% di qu - facebook.com Vai su Facebook

Mantovano attacca: “Oggi magistratura blocca sicurezza, espulsioni, Ilva e lo sviluppo urbanistico di Milano” - E parla delle inchieste meneghine nel giorno della decisione del Consiglio di Stato che dà ragione ai pm ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Giustizia, l’affondo di Mantovano: ‘I gip subiscono l’influenza dei pm’. Basilico (Csm): ‘Parole oltraggiose per magistrati’ - Il sottosegretario infiamma il dibattito sulla riforma della giustizia. Da ilfattoquotidiano.it

Mantovano rilancia sulla responsabilità dei giudici: “Ha pieni poteri chi blocca la politica” - "Pieni poteri sono di chi per via giudiziaria blocca la politica dell'immigrazione impedendo le espulsioni perché nessuno Stato tra quelli di provenienza dei migranti irregolari è sicuro. Secondo msn.com