Mantova rinnovata la fiducia a Possanzini

La strada del Mantova, ancora in zona retrocessione diretta, rimane in salita. Tuttavia la vittoria nello scontro diretto in casa della Sampdoria ha riportato un po’ di serenità in casa biancorossa e, soprattutto, ha allontanato dall’allenatore Davide Possanzini l’ennesima “ultima spiaggia” di questa sofferta prima parte della stagione. La fiducia dal ds Rinaudo. Una conferma significativa in questo senso è giunta dal nuovo ds Leandro Rinaudo (subentrato nei giorni scorsi al dt Christian Botturi, esonerato dopo il brusco ko con il Catanzaro), che ha “promosso” il mister virgiliano: “La vittoria di Marassi è stata molto importante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mantova, rinnovata la fiducia a Possanzini

