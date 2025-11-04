Manovra sindacati spaccati | la Uil promuove il dialogo con il governo la Cgil rilancia la protesta

Sul tavolo della Comissione Bilancio di Camera e Senato, la manovra economica divide i sindacati: la Uil promuove il dialogo con il Governo, la Cgil è pronta a scendere in piazza. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Manovra, sindacati spaccati: la Uil promuove il dialogo con il governo, la Cgil rilancia la protesta

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Segui tutti gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/manovra-proseguono-audizioni-oggi-confindustria-e-sindacati-AHykGSXD #Manovra #Cgil #Uil - facebook.com Vai su Facebook

#Unimpresa su #LaRepubblica - La manovra. Tutte le richieste dei sindacati alle banche. Al via le audizioni in Senato unimpresa.it/la-repubblica-… #banche #manovra #sindacati - X Vai su X

Manovra, la parola ai sindacati in commissione bilancio, luci e ombre nei giudizi - La discussione sulla manovra entra nel vivo e a prendere parola, questa mattina, sono i sindacati nel corso dell'audizione alle ... ildiariodellavoro.it scrive

Manovra, proseguono le audizioni: oggi Confindustria e sindacati - In Senato proseguono le audizioni sulla Manovra con Confindustria, Ania, sindacati, Confcommercio, Confagricoltura e Ance ... Scrive ilsole24ore.com

Manovra, audizioni in Parlamento: le richieste di Confindustria e categorie professionali - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra, audizioni in Parlamento: le richieste di Confindustria e categorie professionali ... Da tg24.sky.it